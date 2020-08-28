DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS 2020 sonuçları için tarih verdi
DGS sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. Dikey Geçiş Sınavı başvurularını yapan adaylar 9 Ağustos’ta sınava girdiler. Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulandı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Başvuruları haziran ayında yapılan Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 9 Ağustos’ta düzenlendi. Sınav, saat 10.15’te başladı ve cevaplama süresi 150 dakika oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu ve eylül ayına işaret edildi. İşte 2020 DGS sonuç tarihi…
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS sonuçları 9 Eylül’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
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a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları b) Ön lisans başarı puanı c) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.