DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS 2020 sonuçları için tarih verdi

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Başvuruları haziran ayında yapılan Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 9 Ağustos’ta düzenlendi. Sınav, saat 10.15’te başladı ve cevaplama süresi 150 dakika oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu ve eylül ayına işaret edildi. İşte 2020 DGS sonuç tarihi…



DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 9 Eylül’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

