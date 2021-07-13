Gündem Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 - 16:39 | 13 Temmuz 2021 - 16:40

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdği tarih

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapıldı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?