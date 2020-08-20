DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih!
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda (2020-DGS) geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen DGS sınavının ardından, gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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1
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DGS sınavının ardından günler geçtikten sonra, 2020-Dikey Geçiş Sınavı sonuçları binlerce aday tarafından merak konusu oldu. Sonuçlarının açıklanmasınına ardından bir sonraki aşama olan DGS tercih süreci başlayacak. İşte, 2020 DGS sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler....
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DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
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2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.