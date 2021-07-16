Gündem Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 - 21:38 | 16 Temmuz 2021 - 21:40

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarında son durum

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 95 sınav merkezinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan binlerce kişi şimdi ise sonuçlara odaklandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?