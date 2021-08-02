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Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 15:02 |  

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DGS sonuç tarihi

DGS sonuçları hakkındaki tarih araştırmaları hız kazandı. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden aldıkları önlisans eğitimlerini dört yıllık programlara tamamlamak isteyen vatandaşlar, 2021 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) geri sayım devam ederken, adaylar sonuçlara yönelik ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin yaptığı değerlendirmelerin ardından, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte, 2021 DGS sonuç tarihi...

2SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ

SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

3SORU KİTAPÇIKLARI ERİŞİME AÇILDI

SORU KİTAPÇIKLARI ERİŞİME AÇILDI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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