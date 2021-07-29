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Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 - 12:40 | 

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DGS sonuç takvimi!

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından şimdi de sonuçlar gündeme geldi. ÖSYM, daha önce açıkladığı yıllık takvimde 2021 DGS'nin sonuçları için tarih vermişti. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuç araştırmaları yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü sona ermişti. İşte, 2021 DGS sonuç takvimi...

2SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ

SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

3SORU KİTAPÇIKLARI ERİŞİME AÇILDI

SORU KİTAPÇIKLARI ERİŞİME AÇILDI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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