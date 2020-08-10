DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 DGS sonuç tarihi!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Ağustos'ta düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ardından şimdi de adayların sonuç tarihi araştırmaları başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, ÖSYM'nin sonuçları ne zaman erişime açacağını merak ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyenler için 9 Ağustos Pazar günü organize edilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) yaklaşık 389 bin 308 aday katılım sağladı. Gözler şimdi sonuç açıklanma tarihinde. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
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DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
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Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
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DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.