DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı
DGS sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) geri sayım devam ederken, adaylar sonuçlara yönelik ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin yaptığı değerlendirmelerin ardından, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte, 2021 DGS sonuç tarihi...
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DGS sonuçları hakkındaki tarih araştırmaları hız kazandı. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden aldıkları önlisans eğitimlerini dört yıllık programlara tamamlamak isteyen vatandaşlar, 2021 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
DGS taban puan ve kontenjan bilgilerinin Eylül ayının ilk günlerinde erişime açılması bekleniyor.