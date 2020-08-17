DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2020 sonuçları için ÖSYM tarih verdi

DGS 2020 yılında 9 Ağustos tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde DGS sonuç tarihini duyurdu. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. İşte DGS sonuçları ile ilgili detaylar...



DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 9 Eylül’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

