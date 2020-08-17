DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2020 sonuçları için ÖSYM tarih verdi
DGS sonuçları ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. DGS 2020 yılında 9 Ağustos tarihinde düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu ve eylül ayına işaret edildi. İşte 2020 DGS sonuç tarihi…
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DGS 2020 yılında 9 Ağustos tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde DGS sonuç tarihini duyurdu. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. İşte DGS sonuçları ile ilgili detaylar...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS sonuçları 9 Eylül’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
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a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları b) Ön lisans başarı puanı c) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.