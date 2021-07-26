DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021-DGS sonuç sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr'de olacak!
DGS sınav sonuçları için gözler artık ÖSYM'den yapılacak açıklamalara kilitlendi. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılımı ile 11 Temmuz tarihinde düzenlenen 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek. 81 il ve Lefkoşa'da, 95 sınav merkezinde uygulanan söz konusu sınavın sonuç puanları ile adaylar daha sonraki süreçte DGS tercihlerini gerçekleştirecekler. Takvime göre sınav sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021-DGS sonuç tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.
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2021 DGS sonuçları adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine katılmaları için ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı için adayların beklentileri arttı. Temmuz'da yapılan DGS sınavının sonuçları ÖSYM takvimine göre 13 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek. 2021-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacak.
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile öğrenilecek.
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DGS SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
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Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
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DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.