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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuç tarihini duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#DGS Sınav Sonuçları#Dgs Sonuçları Ne Zaman Açıklanır#Dgs Sınav Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 20:40

DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı söz konusu sınavın ardından öne çıkan konulardan oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023-Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşti. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının lisans programlarına yerleşmek için katıldığı DGS sınavı sonuç tarihi belli oldu. Yapılan değerlendirme sonrası DGS 2023 sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. Sayısal ve sözel bölümden oluşan DGS sınavı puan hesaplamasında, yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Peki, 2023 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı? İşte, DGS sonuç tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023 DGS sınav sonuçları açıklandı mı ÖSYM DGS sonuç tarihini duyurdu

2023-DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz'da organize edildi. 2 yıllık ön lisans bölümünde okuyan adalar eğitimlerin 4 yıllık lisans olarak tamamlamak için katılım sağladığı sınav sonrası DGS sonuçları sorgulama ekranına gözler çevrildi. 2023 ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Takvime göre DGS sınav sonuçları 11 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Peki, DGS sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte, ayrıntılar.

2/4DGS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK

DGS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 2023 yılında 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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3/4DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. DGS tercihleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacak.

4/4DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

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