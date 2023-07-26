DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuç tarihini duyurdu!

DGS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 2023 yılında 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.