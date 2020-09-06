DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS sorgulama ekranı ve sonuç tarihiyle ilgili detaylar
DGS sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS sonuçları söz konusu sınavın ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. 9 Ağustos 2020 tarihinde ÖSYM tarafından organize edilen sınava katılım sağlayan adaylar, yapılan değerlendirme sonuçları AİS ekranı üzerinden öğrenecekler. Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacaklar. ÖSYM sınav takvimine göre DGS sonuçları için açıklanan tarih yaklaşırken gözler son dakika açıklamalara çevrildi. İşte, 2020 DGS sonuç sorgulama ekranı ve DGS sınav sonuç tarihiyle ilgili detaylar.
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Lisans programlarına girmek için adayların katılım sağladığı 2020 DGS sınavında son aşama yaklaştı. Üniversitelerin dikey geçiş kontenjanlarına yerleşecek olan adaylar, DGS sonuçları için yapılacak açıklamayı bekliyor. DGS soru ve cevaplarına göre netleri hakkında bilgi sahibi olan adaylar, 2020 DGS AİS sonuç sorgulama ekranının açılmasının ardından puanlarını görüntüleyecekler. ÖSYM takvimine göre, 2020 DGS sınav sonuçları 9 Eylül'de ilan edilecek.
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Buna göre, DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Öğrenciler, kimlik bilgileri ile sonuçları öğrenebilecek. Sonuçların ardından ise sıra tercih aşamasına gelecek.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
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2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
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DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
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2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.