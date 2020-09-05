DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS sonuç tarihi için geri sayım!
2020 DGS sonuçları, birçok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı konu olan DGS sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
DGS sonuçları için öğrencilerin meraklı sorgulamaları devam ediyor. İki yıllık eğitimlerini tamamlayan ancak bunu dört yıllık lisans eğitimine dönüştürmek isteyenlerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilmişti. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından DGS sonuçları, adayların erişimine açılacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Abone Ol
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek..
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
3
Abone Ol
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.