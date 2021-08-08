DGS sonuçları için nefesler tutuldu! ÖSYM'nin açıkladığı tarih gündemde

DGS sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden aldıkları önlisans eğitimlerini dört yıllık programlara tamamlamak isteyen vatandaşlar, 2021 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?