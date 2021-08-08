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Gündem
Haber Giriş: 08 Ağustos 2021 - 10:30 | 

DGS sonuçları için nefesler tutuldu! ÖSYM'nin açıkladığı tarih gündemde

DGS sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak açıklamanın ardından yeterli puan alan birçok öğrenci için tercih süreci anlamı taşıyacak. Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) geri sayım devam ederken, adaylar sonuçlara yönelik ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin yaptığı değerlendirmelerin ardından, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte, 2021 DGS sonuç tarihi...

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DGS sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden aldıkları önlisans eğitimlerini dört yıllık programlara tamamlamak isteyen vatandaşlar, 2021 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

2DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

3DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

DGS taban puan ve kontenjan bilgilerinin Eylül ayının ilk günlerinde erişime açılması bekleniyor.

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