DGS sonuçları açıklandı! 2021 ÖSYM DGS sonuç ekranı erişime açıldı
DGS sonuçları 2021 takvimine göre erken tarihte açıklandı. ÖSYM tarafından organize edilen 2021 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından online ekran üzerinden ilan edildi. Adaylar, aldıkları puana göre tercihte bulunabilecek. Duyuru ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. İşte, DGS sonuçları sorgulama ekranı
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DGS sonuçları 11 Ağustos 2021 tarihinde erişime açıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazanmıştı. Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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DGS SONUCU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açıldı. Sınav sonucunu öğrenebilmek için adayların, T.C. Kimlik Numarasını ve ÖSYM Aday Şifresini sisteme girmesi gerekiyor.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.