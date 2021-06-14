DGS sınavı ne zaman ve sınav yerleri ne zaman açıklanır?
DGS sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan sınava katılım gösterecek pek çok aday, DGS ne zaman sorusuna alacağı yanıta göre geri sayımda son durumu gözden geçirecek. Peki, DGS sınavı ne zaman ve sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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DGS sınavı ne zaman sorusu, iki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. DGS sınav yerleri açıklamasının akabinde nerede sınava girebileceğini öğrenebilecek olan adaylar, ÖSYM'nin açıklamalarını bekliyor. Peki, DGS ne zaman yapılacak ve sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o bilgiler
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DGS NE ZAMAN? SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 1 Temmuz itibariyle yayımlanacağı söylenebilir. İşte, DGS hakkında detaylı bilgiler
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SINAVDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yeralacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacaksorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları,farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
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YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan vekoşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday Abirinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse veaday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğuiçin aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2021-DGS puanlarının eşit olmasıdurumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2021-DGS puanındasayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelikverilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yinede sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç),mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen birnedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığıncadeğerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlartamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birliktebaşvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihineyerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.