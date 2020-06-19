Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (2020-DGS) başvurular sona ererken, sınava ilişkin araştırmalar da hız kazandı. 81 il merkezinde yapılacak 2020 -DGS başvuruları kısa süre önce bitti şimdi ise geç başvuru ve sınav tarihi bekleniyor. Peki, DGS sınavı ne zaman? DGS geç başvurusu ne zaman?
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1
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DGS başvurusu için belirlenen süre oldu. Eğitimlerini iki yıldan dört yıla tamamlamak isteyenlerin merakla araştırdığı DGS başvurusu sona erdi. Edinecekleri puanlara göre tercihte bulunacak olan birçok aday, ÖSYM'nin değerlendirmelerini bekleyecek. İşte, 2020 DGS geç başvuru ve sınav tarihi...
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DGS NE ZAMAN?
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
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DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olacak.
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SINAV KAÇ DAKİKA?
DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.