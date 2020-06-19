DGS sınavı ne zaman? DGS geç başvurusu ne zaman?

DGS başvurusu için belirlenen süre oldu. Eğitimlerini iki yıldan dört yıla tamamlamak isteyenlerin merakla araştırdığı DGS başvurusu sona erdi. Edinecekleri puanlara göre tercihte bulunacak olan birçok aday, ÖSYM'nin değerlendirmelerini bekleyecek. İşte, 2020 DGS geç başvuru ve sınav tarihi...