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Haber Giriş: 08 Ağustos 2021 - 18:31 | 

DGS sınavı ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DGS sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021 DGS) ardından şimdi de adayların sonuç tarihi araştırmaları başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, ÖSYM'nin sonuçları ne zaman erişime açacağını merak ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyenler için organize edilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) on binlerce aday katılım sağladı. Gözler şimdi sonuç açıklanma tarihinde. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ

SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

3YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

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