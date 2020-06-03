DGS sınavı ne zaman? 2020 DGS başvuruları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2020- DGS) için artık kısa bir süre kaldı. Yılda bir kez düzenlenene ve yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınavın başvuru tarihi sorgulanıyor. Peki, DGS sınavı ne zaman? 2020 DGS başvuruları ne zaman?
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Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020 DGS başvuru ve sınav takvimi...
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Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
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DGS başvuruları 9 Haziran ve 17 Haziran tarihleri aralığında yapılacak.
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DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile duyurulacak. Geçtiğimiz yıl adaylar 120 TL sınav ücreti yatırdılar. Geç başvuru ücreti ise 180 TL idi.
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KİMLER BAŞVURU YAPACAK?
Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.