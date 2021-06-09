DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? ÖSYM son bilgileri paylaştı..

DGS İÇİN GEÇ BAŞVURU GÜNÜ DGS geç başvurusu 8 Haziran tarihinde yapılacak. DGS 2021 geç başvuru ücreti 225 TL olacak. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen ve 2 yıllık öğrenim gören kişilerin bölümleri ile alakalı 4 yıllık eğitim fakültelerine geçmelerine aracılık eden DGS 2021, başvuru işleminin ardından belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. DGS başvurusu için adaylar, online başvuru, para yatırma işlemlerini tamamlayacak.



DGS başvurusu için öncelikle ÖSYM AİS ekranına sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu ekrana sahipseniz başvurunuzu online olarak osym.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekrana E-Devlet şifresi ile de erişebilirsiniz.



