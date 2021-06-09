DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? ÖSYM son bilgileri paylaştı..
DGS sınav yerleri, iki yıllık üniversite kariyerini 4 yıla tamamlamak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sınava yönelik hazırlıklarını hızla tamamlamaya devam eden öğrenciler, DGS sınav yerleri kapsamında hangi salonda sınava gireceğini öğrenebilecek. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 1 Temmuz itibariyle yayımlanacağı söylenebilir. İşte, DGS hakkında detaylı bilgiler
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DGS İÇİN GEÇ BAŞVURU GÜNÜ
DGS geç başvurusu 8 Haziran tarihinde yapılacak. DGS 2021 geç başvuru ücreti 225 TL olacak. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen ve 2 yıllık öğrenim gören kişilerin bölümleri ile alakalı 4 yıllık eğitim fakültelerine geçmelerine aracılık eden DGS 2021, başvuru işleminin ardından belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. DGS başvurusu için adaylar, online başvuru, para yatırma işlemlerini tamamlayacak.
DGS başvurusu için öncelikle ÖSYM AİS ekranına sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu ekrana sahipseniz başvurunuzu online olarak osym.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekrana E-Devlet şifresi ile de erişebilirsiniz.
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Eğer bu ekrana sahip değilseniz, ÖSYM sınav başvuru merkezlerine giderek işlem yapmanız gerekecektir.
DGS AİS ekranından yapılan başvuru işlemlerinin akabinde para yatırma işleminin online ya da bankamatikler aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından başvuru tamamlanmış olacaktır. Para yatırma işleminin gerçekleşmesinin ardından mutlaka dekont saklanmalıdır.