DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav belgesi yayımlandı mı? ÖSYM 2023 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr!

2023 2 DGS sınav yerleri için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sınavı 16 Temmuz' da gerçekleşecek. DGS sınavına günler kala, sınav giriş belgesinin erişime açılması için adayların beklentileri arttı. Adaylar DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden temin edecekler. Ancak DGS sınav giriş belgeleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sınav yerlerinin DGS oturumundan 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Peki, DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, ayrıntılar.