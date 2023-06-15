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DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav belgesi yayımlandı mı? ÖSYM 2023 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr!

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#DGS Sınav Yerleri#DGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama#DGS Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 02:01

DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) geç başvuruları 13 Haziran tarihinde sona erdi. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan söz konusu sınav öncesi DGS giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. Adaylar T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile DGS sınav yerlerini sorgulayabilecekler. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuyla ilgili detaylar.

1/5DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav belgesi yayımlandı mı ÖSYM 2023 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr

2023 2 DGS sınav yerleri için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sınavı 16 Temmuz' da gerçekleşecek. DGS sınavına günler kala, sınav giriş belgesinin erişime açılması için adayların beklentileri arttı. Adaylar DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden temin edecekler. Ancak DGS sınav giriş belgeleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sınav yerlerinin DGS oturumundan 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Peki, DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Bu bilgilere göre DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz'a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

3/5DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav belgesi yayımlandı mı ÖSYM 2023 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

4/5DGS NE ZAMAN YAPILACAK

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2023 yılında 16 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

5/5DGS SINAVI SORU SAYISI

DGS SINAVI SORU SAYISI

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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