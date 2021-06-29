DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı.. İşte son bilgiler

SINAVA KİMLER KATILACAK? Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.



O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.



