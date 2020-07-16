DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
DGS sınav giriş yerleri için sınava katılım sağlayacak vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Okudukları bölümle ilgili lisans pozisyonlarına yerleşmek isteyen vatandaşların katılım göstereceği 2020 DGS, sınav giriş yerleri ile gündemde yer almaya başladı. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2020 DGS, yurt genelinde birçok merkezde uygulanacak. Gözler şimdi sınav giriş yerlerinin de yer aldığı sınav giriş belgelerinde. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
DGS sınav yerleri, ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini sınava 15 gün kala açıkladığı ele alınırsa, 24 Temmuz itibariyle erişime açılacağı söylenebilir.
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimize ekleyeceğiz.
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DGS SINAV TARİHİ
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
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DGS HAKKINDA
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.