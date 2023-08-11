DGS 2023 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI (Tıkla-hemen öğren) || sonuc.osym.gov.tr DGS sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınavı sonucu nasıl öğrenilir?

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DGS 2023 sınav sonucu sorgulama ekranı için beklenen açıklama geldi. ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ve puanları 11 Ağustos tarihinde açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS sonuçlarını erişime açtı. Binlerce adayın katılım sağladığı 2023 DGS sonuçlarını merakla bekliyordu. Adaylar DGS sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek. On binlerce öğrencinin okudukları bölümü lisans düzeyinde tamamlamak için adım attığı DGS, 16 Temmuz tarihinde yurt genelinde sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştı. DGS sonuçları akabinde binlerce öğrenci, sınav sorularını görüntüleyip doğru yanlış analizi yapmıştı. Peki, ÖSYM, DGS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuc.osym.gov.tr ile DGS sonuçları sorgulama ekranı...