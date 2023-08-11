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DGS 2023 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI (Tıkla-hemen öğren) || sonuc.osym.gov.tr DGS sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınavı sonucu nasıl öğrenilir?

Güncelleme Tarihi:

#Dgs#Dgs Sonuçları#Dgs Sonuçları Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 10:18

DGS 2023 sınav sonucu sorgulama ekranı için beklenen açıklama geldi. ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ve puanları 11 Ağustos tarihinde açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS sonuçlarını erişime açtı. Binlerce adayın katılım sağladığı 2023 DGS sonuçlarını merakla bekliyordu. Adaylar DGS sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek. On binlerce öğrencinin okudukları bölümü lisans düzeyinde tamamlamak için adım attığı DGS, 16 Temmuz tarihinde yurt genelinde sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştı. DGS sonuçları akabinde binlerce öğrenci, sınav sorularını görüntüleyip doğru yanlış analizi yapmıştı. Peki, ÖSYM, DGS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuc.osym.gov.tr ile DGS sonuçları sorgulama ekranı...

1/4DGS 2023 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI (Tıkla-hemen öğren) || sonuc.osym.gov.tr DGS sonuçları açıklandı Dikey Geçiş Sınavı sonucu nasıl öğrenilir

DGS sonuçları açıklandı. 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçişte önemli bir değerlendirme kriteri olan DGS, sınav sonuçları ile bu yaz da öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Peki, DGS sonuçları nasıl öğrenilir?

2/4DGS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

DGS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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3/4DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI

DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. DGS tercihleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacak.

4/4DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

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