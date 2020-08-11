DGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

Ön lisans, açık öğretim ve meslek yüksekokulu mezunlarının, üniversite eğitimlerini lisans programlarına dönüştürmek için girdiği DGS'de başarı sağlayan adaylar, tercih sürecine dahil olacaklar. Ancak tercih sürecinden önce sınav sonuçlarını bir an önce öğrenmek isteyenler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...