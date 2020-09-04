DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken açıklama beklentisi!

DGS sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin okumakta oldukları 2 yıllık bölümü 4 yıla tamamlamak için katılım sağladığı DGS, sonuçları ile merakla araştırılıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı ve ÖSYM'nin değerlendirme sürecini sürdürdüğü DGS sonuçları hakkında detaylı bilgiler



DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DGS sonuçları için ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan açıklamada, 9 Eylül tarihinde sonuçların erişime açılacağı bilgisi yer aldı. Ancak geçtiğimiz günlerde ALES sonuçlarını 4 gün önce açıklayan ÖSYM'nin aynı şekilde DGS sonuçları için de erken açıklama yapıp yapmayacağı bilinmiyor.