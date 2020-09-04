DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken açıklama beklentisi!
DGS sınav sonuçları, 9 Ağustos tarihinde sınava giren adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlayarak lisans düzeyine çekmek isteyen adaylar, DGS sınav sonuçları için ÖSYM'nin ne zaman açıklama yapacağını öğrenmek istiyor. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı DGS sınav sonuçları için ÖSYM tarafından yayımlanan tarih detayları
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DGS sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin okumakta oldukları 2 yıllık bölümü 4 yıla tamamlamak için katılım sağladığı DGS, sonuçları ile merakla araştırılıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı ve ÖSYM'nin değerlendirme sürecini sürdürdüğü DGS sonuçları hakkında detaylı bilgiler
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları için ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan açıklamada, 9 Eylül tarihinde sonuçların erişime açılacağı bilgisi yer aldı. Ancak geçtiğimiz günlerde ALES sonuçlarını 4 gün önce açıklayan ÖSYM'nin aynı şekilde DGS sonuçları için de erken açıklama yapıp yapmayacağı bilinmiyor.
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DGS SONUÇ BELGESİNDE NELER YER ALACAK?
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları b) Ön lisans başarı puanı c) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.