×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

DGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2023 | DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM sınav takvimini duyurdu! İşte DGS sınav sonucu sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#DGS Sonuçları 2023#Dgs Sınav Sonuçları#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 23:02

DGS sonuçları 2023 için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. 2023-Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde adayların katılımı ile gerçekleşti. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan söz konusu sınav sonrası DGS soru ve cevap anahtarı yayımlanırken, DGS sonuçları için de beklentiler arttı. Sayısal ve sözel bölümden oluşan DGS sınavında testler çoktan seçmeli sorulardan oluştu. Yapılan değerlendirme sonrası DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, DGS sınav sonucu sorgulama ekranı ve sınav sonuç tarihi hakkında ayrıntılar.

1/4DGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2023 | DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ÖSYM sınav takvimini duyurdu İşte DGS sınav sonucu sorgulama ekranı

DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’na 464 bin 281 aday katılım gösterdi. 2 yıllık ön lisans bölümünde okuyan adalar eğitimlerin 4 yıllık lisans olarak tamamlamak için katılım sağladığı sınav sonrası DGS sonuçları sorgulama ekranına gözler çevrildi. 2023 ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih bildirildi. Yapılan değerlendirme aşamasının ardından DGS sınav sonuçları 11 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Peki, DGS sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte, ayrıntılar.

2/4DGS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK

DGS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 2023 yılında 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

3/4DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. DGS tercihleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacak.

4/4DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DGS Sonuçları 2023#Dgs Sınav Sonuçları#Ösym