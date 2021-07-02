Gündem Haber Giriş: 02 Temmuz 2021 - 03:24 | 02 Temmuz 2021 - 03:24

DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM 2021 DGS sınav yerlerini açıkladı

DGS sınav yerleri için beklenen haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Temmuz'da yapılacak olan söz konusu sınava kısa süre kala, DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine girmek için katılacağı DGS sınavının giriş yerleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Peki, DGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, 2021 ÖSYM DGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı ve sınava dair merak edilen bilgiler.