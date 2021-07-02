DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM 2021 DGS sınav yerlerini açıkladı

DGS sınav yerleri için beklenen haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Temmuz'da yapılacak olan söz konusu sınava kısa süre kala, DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine girmek için katılacağı DGS sınavının giriş yerleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Peki, DGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, 2021 ÖSYM DGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı ve sınava dair merak edilen bilgiler.
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1
DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Heyecanla sınav yerleri için sabırsızlanan adayların beklediği haber ÖSYM'den geldi. Başvurularını daha önceden yapan adaylar DGS sınav yerlerini ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenebilecekler. Sınav yerleri sorgulanırken aday T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi kullanılacak. 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
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Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi biryazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
5
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.