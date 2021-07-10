DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: DGS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, söz konusu sınava saatler kala adayların odaklandığı konulardan oldu. 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nda adaylar kendilerine yöneltilen sorulara yanıt arayacak. Adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranından alacakları DGS sınav giriş belgesi ile sınav salonlarına alınacak. Sınav sonrasında ise DGS sınav soru ve cevap anahtarı erişime açılacak. Peki, DGS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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DGS sınav soru ve cevapları, şimdiden adayların gündemine geldi. ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde Pazar günü gerçekleşecek. Adayların sınava katılımı için önem arz eden sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edilecek. Sınav cevap anahtarlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak DGS soru ve cevap anahtarının sınav sonrası yayınlanması bekleniyor.
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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
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DGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav soruları ve cevapları için ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin daha önce organize ettiği sınavlar baz alındığında DGS soru ve cevap anahtarının 11 Temmuz'da sınavdan sonra açıklanması bekleniyor.
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SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak.
ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.