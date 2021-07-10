DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: DGS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav soru ve cevapları, şimdiden adayların gündemine geldi. ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde Pazar günü gerçekleşecek. Adayların sınava katılımı için önem arz eden sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edilecek. Sınav cevap anahtarlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak DGS soru ve cevap anahtarının sınav sonrası yayınlanması bekleniyor.