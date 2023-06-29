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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | 2023 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Gözler ÖSYM.gov.tr'de

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#Dgs Sınsv Giriş Belgesi#Ösym#Dgs Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 19:12

DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM duyurusunu bekleyen adayların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ÖSYM tarafından 16 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan söz konusu sınav öncesi DGS sınav yerleri, ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. Sayısal ve sözel bölümden oluşacak DGS sınavında testler çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve adaylara tam 135 dakika süre verilecek. Peki, 2023 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | 2023 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı Gözler ÖSYM.gov.trde

2023-DGS sınav yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. 2023 DGS sınavına günler kala, sınav giriş belgesinin erişime açılması için adayların beklentileri arttı. Adaylar DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden temin edecekler. DGS sınav giriş belgesi, sınava 10 gün kala yayımlanıyor. Peki, DGS giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/4DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

Bu bilgilere göre DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

3/4DGS NE ZAMAN YAPILACAK

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2023 yılında 16 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar ise 11 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

4/4SINAVDA NELER SORULACAK

SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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