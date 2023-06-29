DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | 2023 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Gözler ÖSYM.gov.tr'de

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.



Bu bilgilere göre DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.



Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.