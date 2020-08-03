DGS ne zaman yapılacak? DGS 2020 sınav giriş yerleri sorgulama
DGS 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen DGS’nin ne zaman yapılacağı, ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Sınav 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Kurum sınav yerleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. İşte DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı…
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DGS sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hızlandı. DGS için geri sayım başladı. Sınav bu yıl 9 Ağustos tarihinde yapılacak. 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı ve sınav giriş belgesi erişime açıldı.
DGS NE ZAMAN YAPILACAK? Sınav 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Sonuçlar 9 Eylül'de erişime açılacak.
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DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.