DGS ne zaman yapılacak? DGS 2020 sınav giriş yerleri sorgulama

DGS sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hızlandı. DGS için geri sayım başladı. Sınav bu yıl 9 Ağustos tarihinde yapılacak. 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı ve sınav giriş belgesi erişime açıldı.



DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Sonuçlar 9 Eylül'de erişime açılacak.