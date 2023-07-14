DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 2023 DGS sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi!

2023-DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? soruları bu hafta sonu yapılacak olan sınav öncesi öne çıkan konulardan oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. 2023 DGS sınavında , 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Öte yandan Adaylar DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecekler. İşte, DGS sınav yeri öğrenme ekranı ve DGS sınav saati hakkında bilgiler.