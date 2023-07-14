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DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 2023 DGS sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi!

Güncelleme Tarihi:

#DGS Sınavı Ne Zaman#Dgs Sınav Belgesi Sorgulama#Dgs Sınavı Saat Kaçta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 18:42

DGS sınavının saat kaçta başlayacağı ve kaç soru sorulacağı, söz konusu sınava kısa süre kala adayların gündemine geldi. 29 Mayıs-05 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınan DGS sınavı bu hafta sonu organize edilecek. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan söz konusu sınav öncesi DGS sınav belgesi sorgulama ekranı ÖSYM'nin AİS ekranından temin edilecek. Sayısal ve sözel bölümden oluşacak DGS sınavında testler çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve adaylara tam 135 dakika süre verilecek. Peki, 2023 DGS ne zaman, saat kaçta? DGS sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte, DGS sınav süresi ve DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

1/5DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA | 2023 DGS sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi

2023-DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? soruları bu hafta sonu yapılacak olan sınav öncesi öne çıkan konulardan oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. 2023 DGS sınavında , 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Öte yandan Adaylar DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecekler. İşte, DGS sınav yeri öğrenme ekranı ve DGS sınav saati hakkında bilgiler.

2/5DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak e cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

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3/5DGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK

DGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

4/5DGS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR

DGS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

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5/5DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA | 2023 DGS sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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