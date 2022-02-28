DGS ne zaman? DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi belli oldu

DGS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan ve eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenler bu sene DGS’ye temmuz ayında girecekler. Yayımlanan takvime göre DGS başvuruları ise 13 Mayıs tarihinde başlayacak. Kılavuz içerisinde sınav ücreti de açıklanacak.