DGS ne zaman? DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi belli oldu

DGS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan ve eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenler bu sene DGS’ye temmuz ayında girecekler. Yayımlanan takvime göre DGS başvuruları ise 13 Mayıs tarihinde başlayacak. Kılavuz içerisinde sınav ücreti de açıklanacak.
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.
DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs’a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.