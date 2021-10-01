DGS üniversite kayıtları ne zaman hangi tarihte? DGS ek yerleştirme kayıtlarında ikinci şans...
DGS ek tercih üniversite kayıtları ile ilgili son dakika açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından DGS üniversite kayıtları için mazeretli kayıt imkanı sunuldu. YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2021 DGS ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda yükseköğretim kurumuna yerleşen; ancak çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların mazeretlerinin değerlendirilmesine karar verdi. Peki, DGS mazeretli üniversite kayıtları ne zaman? İşte, ayrıntılı bilgiler.
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DGS mazeretli üniversite kayıtları son gelişmeler ile gündeme geldi. YÖK'ün gerçekleştirdiği toplantıda DGS yükseköğrenim kayıtları ele alındı. 2021 DGS ve 2021 DGS Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların mazeretli kayıt yaptırabilecekleri açıklandı. YÖK tarafından verilen karara göre kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde başvurular yapılacak.
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DGS MAZERETLİ ÜNİVERSİTE KAYILARI NE ZAMAN?
YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 29.09.2021 tarihli toplantısında 2021 DGS ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde, bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir” denildi.
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Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de gerçekleşmişti.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından yapılan e Kayıtlar ise 17-22 Eylül'de tamamlanmıştı.
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DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
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2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.