DGS kayıtları ne zaman? İşte Dikey Geçiş üniversite kayıt takvimi

DGS KAYITLARI NE ZAMAN? Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapılacak.



E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 17-22 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.



