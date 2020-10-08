DGS kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 DGS üniversite kayıt takvimi belli oldu
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 25 Eylül-2 Ekim'de tercihleri alınan DGS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte, gözler şimdi de üniversite kayıt işlemlerinde. 2020 DGS kayıt sürecinin ne zaman başlayacağını merak eden adaylar, araştırmalarına hız verdi. Peki, 2020 DGS kayıtları ne zaman?
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İki yıllık önlisans programlarını dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2020 DSG'de yerleştirme işlemleri tamamlandı ve binlerce aday hayalindeki lisans programına yerleşti. Tercihleri kapsamında herhangi lisans programına yerleşen adaylar şimdi de üniversite kayıtlarına odaklandı. İşte, 2020 DGS kayıt takvimi...
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KAYITLAR NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-15 Ekim'de yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 9-13 Ekim tarihlerinde saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunacak.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.
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DGS HAKKINDA
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.