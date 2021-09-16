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Haber Giriş: 16 Eylül 2021 - 16:21 | 

DGS kayıtları nasıl yapılır? DGS 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler

DGS kayıtları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa yerleşen adaylar işlemlerini eylül ayı içerisinde gerçekleştirecekler. DGS kayıtları 17 Eylül tarihinde başlayacak. Peki, DGS kayıtları nasıl yapılır? İşte kayıt ile ilgili merak edilen soruların yanıtları

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DGS kayıtları için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde tamamladılar. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra kayıtlara geldi. DGS üniversite kayıtları 17 Eylül’de başlayacak ve 24 Eylül’e kadar devam edecek.

2DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR

DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapılacak. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 17-22 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

3DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor. Üniversitelerin genelde kayıt için istedikleri belgeler şu şekilde:

DGS yerleştirme sonuç belgesi

Lise diplomanın aslı ve fotokopisi

Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

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Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri ( Kayıt günü ilgili Dekanlığa verilecektir. )

Elektronik kayıt yapanların elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgeyi de iletmeleri gerekiyor.

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