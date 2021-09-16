DGS kayıtları nasıl yapılır? DGS 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor. Üniversitelerin genelde kayıt için istedikleri belgeler şu şekilde:



DGS yerleştirme sonuç belgesi



Lise diplomanın aslı ve fotokopisi



Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi



