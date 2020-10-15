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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 15:01 | 

DGS kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? AÖF DGS 2020 üniversite kayıt tarihleri

DGS kayıtları tüm hızıyla devam ediyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir yükseköğretim programını kazanan adaylar e- kayıtlarını e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyorlar. İşlemler 9 Ekim tarihinde başladı. AÖF DGS kayıtları ise 14 Ekim'den itibaren yapılabiliyor. Peki AÖF DGS ve DGS kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? İşte güncel tarihler

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DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihleri başladı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden işlemlerini yapabilecekler. AÖF DGS kayıtları ise 19 Ekim’de sona erecek.

2DGS KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR
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DGS KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

AÖF DGS KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?Yapılan yeni açıklamaya göre AÖF DGS kayıtları 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü sona erecektir. 20 Ekim 2020 Salı günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00’da sona erecektir.

3AÖF DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR
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AÖF DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

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