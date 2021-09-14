DGS kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

DGS kayıt için gerekli belgeler listesi, 2 yıllık bölümden 4 yıllık bir bölüme yerleşen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerli olacak. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracak. İşte, DGS kayıt işlemleri ve evrakları hakkında bazı bilgiler