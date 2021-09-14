DGS kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
DGS kayıt için gerekli belgeler, bir üniversite programına yerleşen adayın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 2 yıllık bölümden 4 yıllık bölüme geçiş yapan pek çok aday, kayıt işlemlerini online olarak tamamlayabilecek. Bu süreçte ise DGS kaydı için gerekli belgeler üniversiteye teslim edilmiş olacak. Peki, DGS kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte, o bilgiler
DGS kayıt için gerekli belgeler listesi, 2 yıllık bölümden 4 yıllık bir bölüme yerleşen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerli olacak. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracak. İşte, DGS kayıt işlemleri ve evrakları hakkında bazı bilgiler
DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir. Kayıt sürecini aşağıdaki link üzerinden sürdürebilir ve evraklar konusunda bilgi edinebilirsiniz;
E-DEVLET DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ