DGS geç başvurusu ne zaman? 2020 DGS sınav tarihi

Eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenlerin başvuruda bulunduğu 2020 DGS için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), tarafından gerçekleştirilen pek çok sınavdan biri olan DGS'de şimdi geç başvurular gündemde. Peki, DGS geç başvurusu ne zaman?
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DGS geç başvurusu için araştırmalar hız kazandı. Eğitimlerini iki yıldan dört yıla tamamlamak isteyenlerin merakla araştırdığı DGS geç başvurusu için bekleyiş devam ederken, bir yandan da sınav tarihi sorgulanıyor. İşte, 2020 DGS takvimi hakkında ayrıntılar...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınavın başvuru sürecini çeşitli nedenlere kaçıran vatandaşlar, şimdi geç başvuru gününü bekliyor.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olacak.