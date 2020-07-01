DGS geç başvurusu ne zaman? 2020 DGS sınav tarihi

DGS geç başvurusu için araştırmalar hız kazandı. Eğitimlerini iki yıldan dört yıla tamamlamak isteyenlerin merakla araştırdığı DGS geç başvurusu için bekleyiş devam ederken, bir yandan da sınav tarihi sorgulanıyor. İşte, 2020 DGS takvimi hakkında ayrıntılar...