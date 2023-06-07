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DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 || DGS sınavı ne zaman 2023? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#2023 DGS#DGS Geç Başvuru#DGS Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 12:00

Ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce aday 2023 DGS sınav ve geç başvuru tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. DGS başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuruları kaçıranlar DGS geç başvuru tarihi araştırmalarına hız kazandırdı. DGS’de öğrencilere sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan sorular yöneltilecek. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla beraber 4 yıllık bölümlerde açılan kontenjanlara yerleşebilecek. Peki, DGS sınavı ne zaman 2023? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS geç başvuru tarihi ve ücreti 2023

1/4DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 || DGS sınavı ne zaman 2023 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

2023 DGS başvuruları 5 Haziran'da tamamlanmıştı. Ancak başvuruları kaçıranlar DGS geç başvuru tarihlerini değerlendirebilecek. Sınav hazırlıklarını devam ettiren adaylar bir yandan sınava kaç gün kaldığını merak ediyor. Adaylar, DGS sınav tarihlerine göre çalışma programlarına yön verecek. Dikey Geçiş Sınavında öğrencilere sayısal alandan 60 ve sözel alandan 60 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav süresi ise 150 dakika olarak belirlenmiştir. DGS sınavı ne zaman 2023? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS geç başvuru ve sınav tarihi 2023

2/42023 DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

2023 DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM geç başvuru gününde sınav ücretini %50 artırımlı olarak alıyor. DGS geç başvuru işlemleri 13 Haziran’da yapılacak. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden başvuru yaparak sınav ücretini yatıracak. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM e-Ödemeler bölümünden banka/kredi kartıyla ödenebilir.

3/42023 DGS NE ZAMAN

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan veya mezun olma şartlarını sağlayan adaylar Dikey Geçiş sınavına katılabiliyor.

Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlara göre 4 yıllık bölümleri tercih edebilecek. Yükseköğretim Kurulu boş kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek. ÖSYM ise hazırladığı kılavuz ile birlikte tercih takvimini paylaşacak.

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacaktır.

4/4DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılacak. Sınav giriş belgeleri ösym.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. ÖSYM’nin resmi internet sayfasına giriş yapan adaylar, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulama işlemi yapabilirler.

Sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın düzenleneceğini okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi olmadan adaylar salonlara kabul edilmeyecek.

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