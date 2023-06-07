DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 || DGS sınavı ne zaman 2023? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 DGS başvuruları 5 Haziran'da tamamlanmıştı. Ancak başvuruları kaçıranlar DGS geç başvuru tarihlerini değerlendirebilecek. Sınav hazırlıklarını devam ettiren adaylar bir yandan sınava kaç gün kaldığını merak ediyor. Adaylar, DGS sınav tarihlerine göre çalışma programlarına yön verecek. Dikey Geçiş Sınavında öğrencilere sayısal alandan 60 ve sözel alandan 60 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav süresi ise 150 dakika olarak belirlenmiştir. DGS sınavı ne zaman 2023? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS geç başvuru ve sınav tarihi 2023