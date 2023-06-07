DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 || DGS sınavı ne zaman 2023? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılacak. Sınav giriş belgeleri ösym.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. ÖSYM’nin resmi internet sayfasına giriş yapan adaylar, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulama işlemi yapabilirler.
Sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın düzenleneceğini okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi olmadan adaylar salonlara kabul edilmeyecek.