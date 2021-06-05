DGS geç başvuru ne zaman? DGS ne zaman hangi tarihte yapılacak?

DGS geç başvuru süreci ile müracaatlar devam edecek. DGS başvuru ekranı aracılığıyla 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla çıkarabilmelerine imkan tanıyan sınava kayıt yapacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin DGS geç başvuru ekranına giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecek. Peki DGS ne zaman yapılacak ve geç başvuru ne zaman yapılır? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler