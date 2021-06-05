DGS geç başvuru ne zaman? DGS ne zaman hangi tarihte yapılacak?
DGS geç başvurusu ile sınavın geri sayım devam sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında iki yıllık tahsillerini 4 yıla tamamlamak isteyen vatandaşlar, süresi dolan DGS başvurusu için geç başvuru işlemini gerçekleştirebilecek. Peki, DGS geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, DGS geç başvuru işlemi ve sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler
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DGS geç başvuru süreci ile müracaatlar devam edecek. DGS başvuru ekranı aracılığıyla 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla çıkarabilmelerine imkan tanıyan sınava kayıt yapacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin DGS geç başvuru ekranına giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecek. Peki DGS ne zaman yapılacak ve geç başvuru ne zaman yapılır? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler
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DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
DGS geç başvurusu 8 Haziran tarihinde yapılacak. DGS 2021 geç başvuru ücreti 225 TL olacak. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen ve 2 yıllık öğrenim gören kişilerin bölümleri ile alakalı 4 yıllık eğitim fakültelerine geçmelerine aracılık eden DGS 2021, başvuru işleminin ardından belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. DGS başvurusu için adaylar, online başvuru, para yatırma işlemlerini tamamlayacak.
DGS başvurusu için öncelikle ÖSYM AİS ekranına sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu ekrana sahipseniz başvurunuzu online olarak osym.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekrana E-Devlet şifresi ile de erişebilirsiniz.
Eğer bu ekrana sahip değilseniz, ÖSYM sınav başvuru merkezlerine giderek işlem yapmanız gerekecektir.
DGS AİS ekranından yapılan başvuru işlemlerinin akabinde para yatırma işleminin online ya da bankamatikler aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından başvuru tamamlanmış olacaktır. Para yatırma işleminin gerçekleşmesinin ardından mutlaka dekont saklanmalıdır.