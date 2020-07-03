DGS geç başvuru 2020 başladı! ÖSYM DGS geç başvuru ücreti ve detaylar
DGS geç başvuru ücreti ile birlikte son şanslarını kullanacak olan adaylar, ÖSYM üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS geç başvuru işlemi ile bu yılki sınava katılmaya hak kazanabilecek. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır? İşte, 2020 DGS geç başvuru ücreti hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
DGS geç başvuru işlemi, 3 Temmuz Cuma günü saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek. Geç başvuru için ödenecek ücret, 195 TL olacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internetsayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalar üzerinden ödeme alınmayacak.
DGS geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek. Sınav başvuruları 10.00 ile 23.59 arasında yapılacak.
2
Abone Ol
Başvuru yaptıktan sonra sınav merkezi tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günü dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindensaat 10.00 itibariyle yapabilecekler.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.
Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
4
Abone Ol
Sınav 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'te gerçekleşecek ve sınav süresi 150 dakika olacak.