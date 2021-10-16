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Haber Giriş: 16 Ekim 2021 - 23:22 | 

DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor? İşte DGS takviminde son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce Dikey Geçiş Sınavı kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, kılavuza göre yapılacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor?

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DGS'de heyecanla beklenen ek tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak. Şimdi ise tercihler için son tarih merak konusu oldu. İşte, DGS takviminde son durum...

2TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim’den itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim’de sona erecek.  

3DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Ek yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



DGS TABAN-TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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