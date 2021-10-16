DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor? İşte DGS takviminde son durum

DGS'de heyecanla beklenen ek tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak. Şimdi ise tercihler için son tarih merak konusu oldu. İşte, DGS takviminde son durum...