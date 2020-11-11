DGS ek tercihleri ne zaman bitecek? 2020 DGS ek tercihleri için son saatler!
DGS ek tercihlerinin ne zaman biteceği öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavı'na katılan ve ilk yerleştirme sürecinde herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecinde şansını bir kez daha denedi. DGS ek tercihleri, bankalara yapılan ücret ödemesinin artından tamamlanacak. DGS ek tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman bitecek? İşte, 2020 DGS ek tercihlerinin biteceği tarih.
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1
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DGS'de ek tercih süreci devam ediyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak. Tercihlerini online olarak tamamlayan adaylar da sonuçlara odaklandı. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başladı. 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 5 Kasım'dan itibaren 11 Kasım'a kadar yapılacak.
2
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ADAYLARIN KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.
Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek.
3
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DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır.
Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
4
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EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.
Sonuçların 11 Kasım'dan sonra yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından, kısa bir süre içinde adayların erişime açılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.