DGS ek tercihleri ne zaman bitecek? 2020 DGS ek tercihleri için son saatler!

DGS'de ek tercih süreci devam ediyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak. Tercihlerini online olarak tamamlayan adaylar da sonuçlara odaklandı. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başladı. 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 5 Kasım'dan itibaren 11 Kasım'a kadar yapılacak.