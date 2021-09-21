DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı? DGS 2. ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de
DGS ek tercih tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. DGS tercih sonuçları ile yükseköğretim programlarına yerleşemeyen ön lisans mezunları, ikinci tercih tarihlerini beklemeye başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih kılavuzu ile DGS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanıyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, DGS 2. ek tercih tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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DGS ikinci tercihleri için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen 2021 DGS sınavı sonrası tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Kayıt yaptırmayan öğrencilerden kalan boş kontenjanlar için DGS ek tercihleri alınacak. Ancak DGS ek tercih tarihleri hakkında henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı.
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EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
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DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
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2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
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Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.