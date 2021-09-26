DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2021 DGS ek yerleştirme sürecinde son gelişmeler
DGS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte, gözler şimdi de boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme işlemlerinde. 2021 DGS ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağını merak eden adaylar, araştırmalarına hız verdi. Peki, 2021 DGS ek yerleştirme başvuruları ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İki yıllık önlisans programlarını dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2021 DSG'de, yerleştirme işlemleri tamamlandı ve binlerce aday hayalindeki lisans programına yerleşti. Tercihleri kapsamında herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar da ek tercih olarak da bilinen ikinci tercihlerde şansını denemek istiyor. İşte, 2021 DGS ek tercihleri hakkında bilgi...
2
EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
17-22 Eylül'de DGS üniversite kayıtları tamamlandı. Bu bilgilere göre DGS ek tercihleri için ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi bekleniyor.
Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
3
ÖSYM AÇIKLAYACAK
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.