DGS ek tercihleri ne zaman? 2020 DGS ek tercihleri için ÖSYM'den açıklama bekleniyor!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 25 Eylül-2 Ekim'de tercihleri alınan DGS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte, gözler şimdi de boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme işlemlerinde. 2020 DGS ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağını merak eden adaylar, araştırmalarına hız verdi. Peki, 2020 DGS ek yerleştirme başvuruları ne zaman?
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İki yıllık önlisans programlarını dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2020 DSG'de, yerleştirme işlemleri tamamlandı ve binlerce aday hayalindeki lisans programına yerleşti. Tercihleri kapsamında herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar da ek tercih olarak da bilinen ikinci tercihlerde şansını denemek istiyor. İşte, 2020 DGS ek tercihleri hakkında bilgi...
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DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS ek tercih kontenjanları, önümüzdeki hafta ÖSYM tarafından erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir ay içerisinde açıklanan kontenjanların, bu yıl daha erken dönemde erişime açılması bekleniyor.
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DGS ek yerleştirme takvimi belli oluğu takdirde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.
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DGS HAKKINDA
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.