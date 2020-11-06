ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu: DGS ek tercihleri nasıl yapılır?

2020-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020- DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:



a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.



b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.



c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.