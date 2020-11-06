ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu: DGS ek tercihleri nasıl yapılır?
DGS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. DGS ek tercihleri her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. Dikey Geçiş Sınavı’na giren adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla ek tercihleri beklemeye başladılar. Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 05-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. İşte DGS ek tercih kılavuzu ve detaylar
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DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. DGS ek tercihleri 2020 yılında 5 Kasım ve 11 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirecekler. Ek yerleştirmede en fazla 30 tercih yapılabilecek.
DGS EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 05-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
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DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
2020-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020- DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.