DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2020 ek yerleştirme kılavuzunun yayınlanması bekleniyor!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanması sonrası, ek tercih süreci adayların gündeminde yer almaya başladı. '2020 DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanları açıklandı mı?' sorusunun cevabını bekleyen öğrenciler, ÖSYM'den yapılan açıklamaya kilitlendi. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlıyor?
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DGS merkezi yerleştirmeleri ardından gözler ek yerleştirme sürecine çevrildi. Boş kontenjanların duyurulması ve kılavuzun paylaşılmasıyla birlikte DGS ek tercihleri de başlayacak. İşte, 2020 DGS ek yerleştirmeleri hakkında son bilgiler...
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EK TERCİHLER NE ZAMAN?
DGS ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 4 Eylül’de açıklanmış, ek tercihler ise 1-7 Ekim 2019’da yapılmıştı.
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DGS’DE EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
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DGS ek yerleştirme takvimi belli oluğu takdirde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.